Врач назвал способ сжигать калории с помощью обычной воды

«Пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30 процентов, хотя такой эффект будет длиться всего около часа», - рассказал Руслан Алиев.

Врач-диетолог сообщил об исследовательских данных, которые говорят, что употребление воды активирует обменные процессы, из-за чего тело интенсивнее расходует полученные с едой калории на выработку энергии.Медик уточнил, что прием двух литров воды за день может побудить организм увеличить количество расходуемых калорий на 100 килокалорий. По словам Алиева, это сопоставимо со сжиганием калорий в течение 40-минутной прогулки спокойным шагом. Если пить достаточно прохладную воду, количество потерянных калорий увеличивается.В то же время, добавил специалист, активное питье может повышать артериальное давление. Такой эффект возможен при имеющейся вегетативной недостаточности или в пожилом возрасте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно пить кофе в течение дня для повышения бодрости.

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