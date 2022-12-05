Врач назвал способ сжигать калории с помощью обычной воды
Питье чистой воды является простым способом сжигать больше калорий, заявил диетолог Руслан Алиев.
Врач-диетолог сообщил об исследовательских данных, которые говорят, что употребление воды активирует обменные процессы, из-за чего тело интенсивнее расходует полученные с едой калории на выработку энергии.
«Пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30 процентов, хотя такой эффект будет длиться всего около часа», - рассказал Руслан Алиев.
Медик уточнил, что прием двух литров воды за день может побудить организм увеличить количество расходуемых калорий на 100 килокалорий. По словам Алиева, это сопоставимо со сжиганием калорий в течение 40-минутной прогулки спокойным шагом. Если пить достаточно прохладную воду, количество потерянных калорий увеличивается.
В то же время, добавил специалист, активное питье может повышать артериальное давление. Такой эффект возможен при имеющейся вегетативной недостаточности или в пожилом возрасте.
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Руслан Алиев
ЗОЖ
врач-диетолог
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