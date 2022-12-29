Сколько кофе полезно при гипертонии, а сколько вредно?

Лицам с выраженным повышенным артериальным давлением следует проявлять сдержанность в отношении кофе, но также не стоит обходиться без него совсем – таким выводом завершилось новое исследование, проведенное в Японии. Проводившие его ученые пришли к заключению, что в небольшом количестве кофеин полезен для сердца, тогда как при неправильном употреблении напитки с кофеином могут удваивать риск сердечной смерти.Специалисты Национального центра глобальных исследований в Токио обследовали более 6 570 мужчин и более 12 000 женщин в возрасте от 40 до 79 лет на момент начала исследования. Все они прошли медицинские осмотры и заполнили опросники об образе жизни, питании и истории болезни. За этими людьми почти 19 лет велось наблюдение, в течение которого было зарегистрировано 842 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.Авторы проекта обнаружили связь между количеством потребляемого кофе и улучшением, либо ухудшением состояния у гипертоников. В частности, они установили, что две чашки кофе, выпиваемые за день, удваивают риск смерти для пациентов с артериальной гипертензией с показателями 160 на 100 мм рт.ст. и выше. В свою очередь, при употреблении одной чашки кофе за день не проявляется никаких побочных эффектов на сердечно-сосудистую систему и более того, в таком количестве напиток бывает полезным при гипертонии. Антиоксиданты которыми насыщен кофе, эффективно борются с воспалением сосудистой и сердечной ткани.По словам ведущего исследователя проекта Хироясу Исо, людям с высоким кровяным давлением следует избегать чрезмерного употребления кофеина – употреблять за день не более одной чашки или сразу переходить на зеленый чай. Его питье также оказывает стимулирующее действие благодаря полифенолам, а, кроме того, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как организм может реагировать на употребление большого количества углеводов.

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