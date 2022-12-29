Как может реагировать организм на употребление большого количества углеводов

«Попробуйте использовать вместо мучных цельнозерновые продукты – это сложные углеводы, которые усваиваются медленнее и дольше сохраняют чувство сытости», - дают совет эксперты.

В повседневной жизни практически невозможно избежать углеводов, и они важны, потому что являются своего рода топливом для мозга. Углеводы обеспечивают организм энергией, и она нужна нам, чтобы оставаться работоспособными и сосредоточенными в течение дня. Тем не менее, злоупотребление углеводами – в особенности быстро усваиваемыми – может нанести здоровью довольно много вреда. Именно с их большим количеством в рационе врачи связывают колебания сахара в крови и его высокий уровень, а также склонность к жироотложению.Как же может реагировать организм на употребление больших доз углеводов?По данным The Health Site, употребление углеводов дает кратковременный прилив энергии, повышая уровень сахара в крови. Чтобы его понизить, организмом выделяется гормон инсулин, под действием которого происходит быстрое падение уровня сахара. Как результат, прилив энергии исчезает, оставляя после себя чувство вялости и переутомления. Основными триггерами этого эффекта являются короткоцепочечные (также называемые «простые») углеводы – они особенно быстро повышают уровень сахара в крови и способствуют его резким падениям. Содержат такие углеводы мучные и сладкие продукты.При употреблении сахара мозг выделяет дофамин, благодаря которому мы ощущаем радость, эйфорию. В этом плане простые углеводы очень коварны – у людей, которые регулярно употребляют их, может возникать зависимость от сладкого.Скачки сахара в крови у тех, кто употребляет большое количество углеводов, негативно влияют на гормональный баланс, в связи с чем возникают перепады эмоционального состояния – от приливов хорошего настроения до сильной раздражительности.Углеводы являются важной частью рациона, и полностью отказывается от них нельзя. Однако их количество должно контролироваться: количество продуктов, содержащих сахар и белую муку, должно быть минимальным.По словам специалистов, хорошими углеводами являются бобы, фасоль, нут и чечевица. Эти углеводные продукты богаты фолиевой кислотой, калием, магнием и клетчаткой, могут снижать уровень сахара в крови и улучшать уровень холестерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными был определен способ сбросить вес без упражнений и диет.

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