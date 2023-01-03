Ешьте пикшу, чтобы снизить давление — «сильный» источник калия и витаминов группы В

«Существуют различные аспекты нездорового образа жизни, которые могут повлиять на кровяное давление, например; употребление слишком большого количества алкоголя или напитков на основе кофеина, избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни, употребление слишком большого количества соли и недостаточное количество фруктов и овощей. Есть несколько способов снизить высокое кровяное давление без лекарств, например, употребление в пищу продуктов, содержащих калий, магний и витамины группы В, будет способствовать поддержанию нормального кровяного давления», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Как пикша снижает кровяное давление?

«В частности, пикша, приготовленная на пару, является сильным источником калия и витаминов группы В, таких как ниацин, В3, В6 и В12», — сказала она.

Высокое кровяное давление может быть опасным, поскольку оно создает дополнительную нагрузку на ваши органы, включая мозг и сердце. Если его не лечить, это может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы.Как и во многих других состояниях здоровья, диета играет большую роль в нашем кровяном давлении. В частности, известно, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием соли значительно повышает ее уровень.Диета также может помочь снизить кровяное давление.Диетолог особенно рекомендовала регулярно есть пикшу, приготовленную на пару, как способ снизить высокое кровяное давление, также известное как гипертония.Эти необходимые витамины и минералы могут помочь защитить от окислительного стресса, который со временем может повредить клетки. Известно, что калий предотвращает высокое кровяное давление, поскольку помогает организму избавиться от натрия.Чем больше калия вы едите, тем больше натрия теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от жира на животе.

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