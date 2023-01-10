Врач Соломатина объяснила опасность энергетиков для организма

«В энергетических напитках содержится кофеин, таурин, гуарана. Вместе с сахаром и углекислым газом такая гремучая смесь может оказать критическое воздействие», - отметила специалист.

«Критическим эффект от энергетиков может стать для тех, кто переживает эмоциональный стресс, не высыпается, неправильно питается и не соблюдает режим дня», - подчеркнула Елена Соломатина.

Врач-диетолог Соломатина сообщила в интервью, что энергетические напитки насыщены сильнодействующими компонентами, которые образуют «гремучую смесь»Объясняя опасность энергетиков для организма, Елена Соломатина уточнила, что содержащийся в них кофеин – это чистая искусственная молекула. В отличие от других напитков с кофеином, энергетики не содержат дозаторов, смягчающих его действие (а также действие других стимуляторов) на организм. Таким образом, сказала эксперт «Ленте.ру», кофеин из энергетических напитков всасывается слишком быстро, оказывая чрезмерно стимулирующее действие. Для организма это может стать ударом, вызвать перегрузку, нарушить работу сосудистой системы и сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как крем-супы могут вредить организму.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.