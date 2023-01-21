Кардиолог Климкин: гипертония может проявляться тошнотой и головокружением

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повышенное давление

Гипертония часто не диагностируется, и, будучи запущенной, становится пусковым механизмом для развития инфарктов и инсультов.

Врач-кардиолог Андрей Климкин рассказал в интервью, что возникающая у людей гипертоническая болезнь часто остается не выявленной. Медик подчеркнул: сосудистые заболевания, в основном, возникают в тесной связи с бессимптомным течением гипертонии.

Климкин посоветовал взрослым россиянам знать параметры своего артериального давления. Беседуя с «Известиями», кардиолог уточнил, как может проявляться имеющаяся гипертоническая болезнь.

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«Признаки проявляются в головокружении, головных болях, тошноте, рвоте, одышке и болях в грудной клетке», - перечисли Климкин.

Он добавил, что если при измерении артериального давления фиксируются высокие цифры, нужно провести необходимое обследование на наличие гипертонии.

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Теги : симптомы гипертонии, повышенное даавление, Андрей Климкин