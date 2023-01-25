Содержат ли апельсины достаточно витамина С?
Многие люди думают, что апельсины являются едва ли не самым лучшим источником витамина С, но так ли это?
Витамин С или L-аскорбиновая кислота – это водорастворимый витамин, который является важной частью сбалансированного питания. Витамин С как питательное вещество очень важен: он отвечает за множество функций в организме, включая работу иммунной системы, заживление тканей, образование коллагена, поддержание костей и хрящей, оптимальное усвоение железа. К тому же витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом организма и играет большую роль в нейтрализации вредных свободных радикалов, вдобавок помогает восстанавливать другие антиоксиданты в организме, такие как витамин Е и глутатион. Также имеющиеся исследовательские данные говорят, что получение достаточного количества витамина С помогает поддерживать память и когнитивные функции.
Сколько витамина С нам нужно ежедневно? Рекомендуемая врачами диетическая норма для этого витамина варьируется в зависимости от возраста и пола.
- Взрослым мужчинам в возрасте 19 лет и старше необходимо 90 мг витамина С в день.
- Взрослым женщинам необходимо не менее 75 мг витамина С в день.
- Беременным женщинам необходимо не менее 85 мг витамина С в день.
- Кормящим матерям необходимо не менее 120 мг витамина С в день.
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