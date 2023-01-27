Диетолог включил яблоки в число важных продуктов для еженедельного употребления

«Употребление разнообразных фруктов улучшает здоровье кишечника, что способствует укреплению иммунитета и благотворно влияет на психику и сердечно-сосудистую систему», - отметил Лон Бен-Ашер.

«Яблоки – хороший источник антиоксидантов. Они обладают противовоспалительными свойствами», - добавил диетолог Лон Бен-Ашер.

Бананы.

Авокадо.

Черника.

Ежевика.

Чернослив.

Апельсины.

По данным Medical Xpress, диетолог порекомендовал еженедельно употреблять в пищу определенные фрукты.Специалист констатировал, что наиболее полезными для здоровья являются продукты, содержащие высокий уровень клетчатки. Клетчатка (пищевые волокна) оказывает существенное позитивное влияние на микрофлору кишечника. Она служит питанием для полезных кишечных бактерий и способствует их размножению в кишечном тракте. С деятельностью таких бактерий связаны многие здоровые функции организма.Кроме того, клетчатка замедляет всасывание жира и сахара в кровь, ее потребление улучшает естественный контроль уровней глюкозы и холестерина в крови.Одними из лучших фруктов, полезных для еженедельного употребления, диетолог назвал яблоки. Их клетчатка (пектин), как показали исследования, ведет к росту количества бактерий, обеспечивающих кислотно-щелочной баланс в кишечнике, – это улучшает здоровье тракта и пищеварение в целом. Кроме того, употребляя яблочный пектин, кишечные бактерии производят вещество по названием бутират – благодаря ему укрепляются стенки кишечника, они становятся exit защищены от изъязвлений.Также эксперт назвал другие растительные продукты, которые должны, по его словам, употребляться еженедельно.В этих дарах природы, сказал эксперт, важные для здоровья витамины, микро- и макроэлементы, минералы содержатся в высоких дозировках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаилом Гинзбургом были названы продукты , употребление которых повышает риск развития рака.

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