Диетолог включил яблоки в число важных продуктов для еженедельного употребления

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яблоки

По мнению диетолога Лона Бен-Ашера, присутствие некоторых фруктов и ягод в еженедельном рационе способствует укреплению иммунитета, благоприятно влияя на состояние кишечника.

По данным Medical Xpress, диетолог порекомендовал еженедельно употреблять в пищу определенные фрукты.

«Употребление разнообразных фруктов улучшает здоровье кишечника, что способствует укреплению иммунитета и благотворно влияет на психику и сердечно-сосудистую систему», - отметил Лон Бен-Ашер.

Специалист констатировал, что наиболее полезными для здоровья являются продукты, содержащие высокий уровень клетчатки. Клетчатка (пищевые волокна) оказывает существенное позитивное влияние на микрофлору кишечника. Она служит питанием для полезных кишечных бактерий и способствует их размножению в кишечном тракте. С деятельностью таких бактерий связаны многие здоровые функции организма.

Кроме того, клетчатка замедляет всасывание жира и сахара в кровь, ее потребление улучшает естественный контроль уровней глюкозы и холестерина в крови.

Одними из лучших фруктов, полезных для еженедельного употребления, диетолог назвал яблоки. Их клетчатка (пектин), как показали исследования, ведет к росту количества бактерий, обеспечивающих кислотно-щелочной баланс в кишечнике, – это улучшает здоровье тракта и пищеварение в целом. Кроме того, употребляя яблочный пектин, кишечные бактерии производят вещество по названием бутират – благодаря ему укрепляются стенки кишечника, они становятся exit защищены от изъязвлений.

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«Яблоки – хороший источник антиоксидантов. Они обладают противовоспалительными свойствами», - добавил диетолог Лон Бен-Ашер.

Также эксперт назвал другие растительные продукты, которые должны, по его словам, употребляться еженедельно.
  • Бананы.
  • Авокадо.
  • Черника.
  • Ежевика.
  • Чернослив.
  • Апельсины.
В этих дарах природы, сказал эксперт, важные для здоровья витамины, микро- и макроэлементы, минералы содержатся в высоких дозировках.

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