Диетолог включил яблоки в число важных продуктов для еженедельного употребления
По мнению диетолога Лона Бен-Ашера, присутствие некоторых фруктов и ягод в еженедельном рационе способствует укреплению иммунитета, благоприятно влияя на состояние кишечника.
По данным Medical Xpress, диетолог порекомендовал еженедельно употреблять в пищу определенные фрукты.
«Употребление разнообразных фруктов улучшает здоровье кишечника, что способствует укреплению иммунитета и благотворно влияет на психику и сердечно-сосудистую систему», - отметил Лон Бен-Ашер.
Специалист констатировал, что наиболее полезными для здоровья являются продукты, содержащие высокий уровень клетчатки. Клетчатка (пищевые волокна) оказывает существенное позитивное влияние на микрофлору кишечника. Она служит питанием для полезных кишечных бактерий и способствует их размножению в кишечном тракте. С деятельностью таких бактерий связаны многие здоровые функции организма.
Кроме того, клетчатка замедляет всасывание жира и сахара в кровь, ее потребление улучшает естественный контроль уровней глюкозы и холестерина в крови.
Одними из лучших фруктов, полезных для еженедельного употребления, диетолог назвал яблоки. Их клетчатка (пектин), как показали исследования, ведет к росту количества бактерий, обеспечивающих кислотно-щелочной баланс в кишечнике, – это улучшает здоровье тракта и пищеварение в целом. Кроме того, употребляя яблочный пектин, кишечные бактерии производят вещество по названием бутират – благодаря ему укрепляются стенки кишечника, они становятся exit защищены от изъязвлений.
«Яблоки – хороший источник антиоксидантов. Они обладают противовоспалительными свойствами», - добавил диетолог Лон Бен-Ашер.
Также эксперт назвал другие растительные продукты, которые должны, по его словам, употребляться еженедельно.
- Бананы.
- Авокадо.
- Черника.
- Ежевика.
- Чернослив.
- Апельсины.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаилом Гинзбургом были названы продукты, употребление которых повышает риск развития рака.
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