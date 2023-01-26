Диетолог Гинзбург назвал 3 типа продуктов, способных вызывать рак

«Из-за воспаления внутри появляются вещества, которые стимулируют рост сосудов и размножение опасных клеток», - сказал Михаил Гинзбург, беседуя с «Вечерней Москвой».

Диетолог Михаил Гинзбург сообщил в интервью, что некоторые продукты при их постоянном или частом потреблении повышают вероятность того, что в организме возникнут мутации провоцирующие возникновение злокачественных опухолей. Он отметил, что возникновение рака тесно связано с тканевым воспалением.Медик уточнил, что разные продукты, поедание которых повышает вероятность воспаления, можно поделить на несколько типов – содержащие сахар, а также подвергшиеся глубокой переработке мясные продукты и трансжиры (к последним Гинзбург относит и подсолнечное масло). По словам врача, пища, которая становится провокатором воспалительных процессов, также может быть очень вредна для нервной системы и психического здоровья. В частности, при развитии нейровоспаления у человека могут возникать депрессивные расстройства, тревожность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже разовое употребление энергетика может привести к появлению серьезных проблем с сердцем

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