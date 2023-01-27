Привычка есть кашу на завтрак может вредить здоровью

«Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели». В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. После этого уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша (особенно с медом), мюсли, хлопья – не самый хороший вариант завтрака», - подчеркнула диетолог Анна Лис.

«Если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак – не лучший вариант».

Некоторые пищевые привычки россиян сохранились в память о традициях прошлого, но для здоровья они скорее вредны, чем полезны. Одной из таких привычек является употребление на завтрак каш, об этом порталу 74. Ru рассказали диетологи Оксана Выдря и Анна Лис.Специалистки отметили, что зачастую россияне предпочитают есть на завтрак каши, сваренные из достаточно серьезно обработанных круп, или вовсе используют хлопья, как это бывает с овсянкой. В таких кашах в итоге остается мало клетчатки и полезных микроэлементов – в то же время в них содержится много углеводов, вдобавок могут добавляться сахар и масло.Привычка есть подобные каши на завтрак (как и другие насыщенные углеводами блюда и продукты) может вредить здоровью, констатировали диетологи.Врач Оксана Выдря уточнила, что если все же выбирать на завтрак кашу, отдавать предпочтение нужно цельнозерновой. В идеале она должна не вариться, а запариваться с вечера накануне. В то же время даже полезная во многих отношениях цельнозерновая каша не подходит для употребления многим людям, напомнила медик.Диетологи посоветовали употреблять на завтрак продукты, насыщенные белком, полезными жирными кислотами, витаминами и микроэлементами. Они назвали подходящие варианты: творог плюс маложирная сметана, яичница с помидорами, вареные всмятку яйца или мясо птицы с зеленью, овощами, авокадо. Авокадо тоже можно сочетать с разными продуктами.Также вредной пищевой привычкой врачи считают манеру заедать все хлебом. Они порекомендовали минимизировать количество этого продукта в рационе – его качество сегодня оставляет желать лучшего. Белый хлеб целесообразно не есть совсем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты , по мнению диетологов, обязательно должны присутствовать в рационе.

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