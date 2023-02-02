Диетолог Павличенко посоветовала подходящие для ужина продукты

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блюдо с куриной грудкой

Диетолог Светлана Павличенко: для ужина хорошо подходит куриная грудка с гарниром из овощей.

Терапевт, кардиолог и диетолог Светлана Павличенко рассказала в интервью, каким должен быть ужин, предотвращающий прибавку в весе. Медик отметила, что в плане профилактики лишних килограммов правильно составленный полноценный ужин более полезен, чем хаотичные перекусы готовыми снеками или сластями.

«Поэтому ужинать нужно в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться до отхода ко сну и в то же время не испытывать тяжести в желудке», – заявила специалист.

Беседуя с «Газетой.Ru», Павличенко назвала предпочтительными для ужина легко усваиваемые и насыщающие организм продукты. Обычно это продукты, богатые легким белком, содержащие клетчатку.

«Идеальный ужин — куриная грудка или кусок рыбы с овощным гарниром».

Диетолог посоветовала два или три дня в неделю не употреблять животный белок, а есть вместо него бобовые.

Павличенко добавила, что во время вечернего приема пищи особенно важно контролировать количество соли. В идеале можно вообще обойтись в это время от нее, учитывая, что за день было съедено достаточно. Или же из ужина нужно исключить продукты, насыщенные солью.

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У людей с непереносимостью лактозы отечность могут спровоцировать продукты на основе молока.

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«Причиной отеков может быть и нехватка воды в рационе», –  дополнительно констатировала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что провокаторами отеков могут быть даже полезные продукты.

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Светлана Павличенко
Светлана Павличенко
ЗОЖ
кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук
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