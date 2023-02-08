Опасно ли есть проросшие лук и чеснок?

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лук и чеснок

О том, могут ли вредить организму употребляемые в пищу проросшие чеснок и лук, высказалась диетолог Наталья Круглова.

Кому противопоказан чеснок


Медик отметила: по поводу опасности для здоровья от съеденных проросши овощей можно не беспокоиться – это не причинит вреда организму. По словам Кругловой, главным минусом таких продуктов является то, что будучи давно не свежими, они дают значительно меньше полезных, укрепляющих здоровье веществ – антиоксидантов, витаминов,  минералов, микроэлементов.

Кому может навредить чеснок


«В свежих продуктах больше полезных веществ. В обоих продуктах, если они свежие, содержится много витамина С, особенно если они не подвергаются термической обработке», - подчеркнула диетолог в комментарии News.ru.

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Наталья Круглова
Наталья Круглова
ЗОЖ
врач-диетолог
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