Названы полезные продукты для поддержания здоровья на исходе зимы

«В зимние месяцы поучение солнца ограничено, поэтому нужно есть продукты, богатые этим витамином. Дефицит витамина D связан с замедлением роста, ослаблением костей и риском сердечных заболеваний», - сообщили медики.

Специалисты Кливлендской клиники назвали жирную рыбу в числе самых полезных продуктов для поддержания здоровья на исходе зимы. Такая рыба является источником ненасыщенных жирных кислот омега-3, важных для работы сердца и сосудов, а также витамина D.Обладает низкой калорийностью, при этом богата клетчаткой, помогающей избежать переедания. Кроме того, тыква дает организму каротин, который преобразуется в важный для иммунитета витамин А, а также калий. Калий способствует выведению излишков натрия, повышающего кровяное давление.Вместо очередной чашки кофе выпейте чашку зеленого чая. Он улучшает потребление витаминов и минералов, превосходя при этом другие виды чая.Насыщена клетчаткой, фолиевой кислотой, витаминами К, А и С. Хотя витамин С не гарантирует абсолютной защиты от ОРВИ, он укрепляет иммунную систему, так или иначе снижая риск заражения вирусными инфекциям.Они обладают антивирусными и антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить инфекции. Богаты важным для хорошего иммунитета антиоксидантом селеном, а также ниацином, медью и фосфором. Кроме того, содержат витамин С и железо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими полезными эффектами связано употребление в пищу свеклы.

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