Названы продукты, которые помогают очищать кровь от токсинов

Богатые витамином С лимоны хорошо подходят для борьбы со свободными радикалами. Кроме того, они имеют щелочной или кислотный уровень и помогают восстанавливать баланс pH в организме – это, в свою очередь, укрепляет иммунную систему.Этот продукт также содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают очищать кровь от токсинов и препятствуют ослаблению иммунитета.Он обладает противовирусными, антибактериальными и антибиотическими свойствами, а также содержит вещество аллицин, стимулирующее производство лейкоцитов – защитников организма от инфекций. Для максимальной пользы чеснок лучше всего употреблять в сыром раздавленном виде.Они полны антиоксидантов и клетчатки, помогают переваривать жирную пищу, а также улучшают работу печени, что неразрывно связано с очищением крови от токсинов.Употребление этого корнеплода также позитивно влияет на работу печени благодаря содержанию такого вещества как бетаин. Вдобавок свекла богата магнием, железом и витамином С.Содержит активные ингредиенты, которые эффективно способствуют детоксикации и обеспечивают дополнительную пользу для здоровья.Как многие другие овощи семейства крестоцветных (например, брокколи, цветная капуста), капуста содержит сульфорафан – соединение, стимулирующее выведение потенциально вредных веществ. Также в ней содержится глутатион, антиоксидант, который поддерживает активную работу печени.Особенно хороши в деле детокса грейпфруты, ананасы, апельсины – они содержат много клетчатки, витаминов, минералов, антиоксидантов, активизирующих пищеварение.Отличается высоким содержанием клетчатки, которая играет жизненно важную роль в правильном функционировании толстой кишки, а также богат селеном, позитивно влияющим на печень, – об этом проинформировал портал Food News.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты дают омолаживающий эффект, стимулируя выработку коллагена в организме.

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