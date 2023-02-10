Врач Соломатина: редис полезен для иммунитета в пожилом возрасте

«У пожилых иммунитет вообще очень уязвимый, слабый. Когда мы едим редис, вероятность подхватить какой-то вирус становится значительно меньше», - отметила Елена Соломатина.

«Еще в редисе есть витамин PP. Он улучшает кровообращение», - дополнительно сообщила специалист.

Врач Соломатина сообщила в интервью, что фитонциды, содержащиеся в редисе, эффективно борются с болезнетворными бактериями. В этом плане редис не уступает чесноку или луку.Кроме того, в составе пряного овоща присутствует горчичное масло – оно также обладает антибактериальным эффектом, улучшает защиту организма от вирусных инфекций.Беседуя с «Москва 24», медик добавила , что еще одно важное преимущество редиса – это высокое содержание магния и калия. Оба микроэлемента считаются «сердечными», они поддерживают работу миокарда. Кроме того, калий способствует выведению натрия, что полезно для артериального давления. Магний, в свою очередь, поддерживают хорошее состояние костной ткани и зубов, что также очень важно в пожилом возрасте.Тем, кто хочет замедлит старение, Соломатина также посоветовала есть редис.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что омолаживающим эффектом обладают продукты , которые стимулируют выработку коллагена в организме.

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