Врач Соломатина: редис полезен для иммунитета в пожилом возрасте

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редис

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, употребление редиса в пожилом возрасте помогает защитить организм от ослабления иммунитета.

Врач Соломатина сообщила в интервью, что фитонциды, содержащиеся в редисе, эффективно борются с болезнетворными бактериями. В этом плане редис не уступает чесноку или луку.

Кроме того, в составе пряного овоща присутствует горчичное масло – оно также обладает  антибактериальным эффектом, улучшает защиту организма от вирусных инфекций.

«У пожилых иммунитет вообще очень уязвимый, слабый. Когда мы едим редис, вероятность подхватить какой-то вирус становится значительно меньше», - отметила Елена Соломатина.

Беседуя с «Москва 24», медик добавила, что еще одно важное преимущество редиса – это высокое содержание магния и калия. Оба микроэлемента считаются «сердечными», они поддерживают работу миокарда. Кроме того, калий способствует выведению натрия, что полезно для артериального давления. Магний, в свою очередь, поддерживают хорошее состояние костной ткани и зубов, что также очень важно в пожилом возрасте.

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«Еще в редисе есть витамин PP. Он улучшает кровообращение», - дополнительно сообщила специалист.

Тем, кто хочет замедлит старение, Соломатина также посоветовала есть редис.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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