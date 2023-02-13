Диетолог Соломатина: как может навредить красная фасоль?

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила в интервью, как может навредить организму полезная, на первый взгляд, красная фасоль. Комментируя свойства продукта, медик сообщила изданию Life, что с потреблением красной фасоли связано повышение концентрации мочевой кислоты – это, в свою очередь, вредит состоянию почек, способствует образованию камней. По этой же причине от красной фасоли следует воздерживаться тем, кто страдает подагрой.Соломатина добавила, что этот вид бобовых культур отличается высоким содержанием клетчатки, что делает его тяжелым даже для здорового пищеварения. При хронических проблемах с ЖКТ красная фасоль может навредить, вызвав появления дискомфортных и болезненных симптомов. Различные гастриты, язва, панкреатит, ВЗК – все это заболевания, при наличии которых красная фасоль должна исключаться из рациона.Здоровым людям Соломатина посоветовала употреблять красную фасоль с осторожностью – особенно в сочетании с другими продуктами. Последствием неправильного совмещения продуктов может стать сильное вздутие и газообразование, проблемы со стулом. Также важно знать, что у человека нет непереносимости данного продукта.Ранее портал MedikForum.ru писал о плюсах и минусах куриного бульона.

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