Врач Разаренова назвала продукты, ускоряющие сжигание жира
Диетолог Александра Разаренова: вещества термодженики могут ускорять обмен веществ, производя жиросжигающий эффект.
Диетолог Разаренова рассказала в интервью о продуктах, ускоряющих сжигание жира. По словам специалиста, в таких продуктах содержатся термодженики, которые являются веществами с термогенерирующим свойством. При их употреблении увеличивается температура тела и активизируется метаболизм – все это способствует более интенсивному расходованию жира.
Диетолог добавила, что жиросжигающими можно считать все натуральные цельные продукты без химических добавок и промышленной обработки – овощи и фрукты, орехи, рыба мясо, яйца, цельные крупы. Врач объяснила, что при их переваривании высвобождается энергия, идущая на теплопродукцию. В частности, продуктом, ускоряющим сжигание жира, является перец. В жгучем перце присутствует капсаицин, а черный перец содержитпиперин – оба компонента являются природными термоджениками. Относится к этому типу веществ и синефрин – им насыщена цедра цитрусовых плодов.
Также врач Разаренова назвала другие продукты, ускоряющие сжигание жира:
«К природным термодженикам относят также кофеин и эпигаллокатехин, их уникальную комбинацию мы встречаем, например, в зеленом чае. Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мед, льняное семя также относятся к категории термоджеников», - сказала специалист радио Sputnik.
Врач объяснила, что при их переваривании высвобождается энергия, идущая на теплопродукцию. Разаренова отметила, что при употреблении таких продуктов может быть более интенсивным потоотделение, это нужно учитывать. Людям с проблемами ЖКТ есть их нужно с осторожностью.
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Александра Разаренова
ЗОЖ
врач-диетолог, терапевт
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