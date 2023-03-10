Врач Разаренова назвала продукты, ускоряющие сжигание жира

«К природным термодженикам относят также кофеин и эпигаллокатехин, их уникальную комбинацию мы встречаем, например, в зеленом чае. Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мед, льняное семя также относятся к категории термоджеников», - сказала специалист радио Sputnik.

Диетолог Разаренова рассказала в интервью о продуктах, ускоряющих сжигание жира. По словам специалиста, в таких продуктах содержатся термодженики, которые являются веществами с термогенерирующим свойством. При их употреблении увеличивается температура тела и активизируется метаболизм – все это способствует более интенсивному расходованию жира.Диетолог добавила, что жиросжигающими можно считать все натуральные цельные продукты без химических добавок и промышленной обработки – овощи и фрукты, орехи, рыба мясо, яйца, цельные крупы. Врач объяснила, что при их переваривании высвобождается энергия, идущая на теплопродукцию. В частности, продуктом, ускоряющим сжигание жира, является перец. В жгучем перце присутствует капсаицин, а черный перец содержитпиперин – оба компонента являются природными термоджениками. Относится к этому типу веществ и синефрин – им насыщена цедра цитрусовых плодов.Также врач Разаренова назвала другие продукты, ускоряющие сжигание жира:Врач объяснила, что при их переваривании высвобождается энергия, идущая на теплопродукцию. Разаренова отметила, что при употреблении таких продуктов может быть более интенсивным потоотделение, это нужно учитывать. Людям с проблемами ЖКТ есть их нужно с осторожностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к красному мясу грозит повышением давления и другими проблемами со здоровьем.

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