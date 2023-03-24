Российские медики назвали замедляющие старение продукты

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женщина перед зеркалом

Продлению молодости способствуют в том числе простые недорогие продукты – например, свекла, капуста.

Российские медики, гепатолог Сергей Вялов и диетолог Людмила Микитюк, рассказали о продуктах, способных замедлят старение. При этом врач Вялов отметил: продукты, обладающие «эффектом омоложения», не производят сиюминутного действия. Польза таких продуктов проявляется при условии, что здоровое питание становится системой, долговременной привычкой.

«Нельзя просто начать есть голубику или чернослив – и сразу помолодеть лет на десять. Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, требуется систематическое полноценное и разнообразное питание», -  заявил Сергей Вялов «Известиям».

В то же время специалист констатировал: употребление этих и других полезных продуктов на регулярной основе способствует тому, что человек, придерживающийся подобного питания, будет выглядеть лучше сверстников в зрелом возрасте, после 45 или 50 лет. К полезным, по словам эксперта, относятся натуральные продукты, богатые витаминами, антиоксидантами, микроэлементами. Например, цинком (говядина, морковь, орехи, отруби) и медью (морепродукты, авокадо).

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По словам диетолога Людмилы Микитюк, одним из продуктов, замедляющих старение, является свекла. Также моложаво выглядеть помогает употребление капусты.

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«В свекле содержится очень много бора, марганца и железа – такие микроэлементы играют важную роль в кроветворении и улучшают состав крови. Употребление в пищу капусты омолаживает и придает коже сияние», - поделилась специалист.

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Теги : продление молодости, полезные продукты, Сергей Вялов, Людмила Микитюк