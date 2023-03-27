Диетолог Павличенко предупредила о вредных свойствах чая

«В чаях содержится большое количество аминокислот, витаминов, минералов и полифенолов – активных метаболитов, которые являются мощными антиоксидантами», - заявила Светлана Павличенко.

«В чае содержится кофеин, и именно он может нести опасность для здоровья», - напомнила диетолог Павличенко.

«Употребление большого количества чая может привести к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать его всасыванию из пищи».

Чай вполне заслуженно считается одним из наиболее полезных напитков в рационе человека – эту репутацию обеспечивает множество входящих в его состав веществ, употребление которых укрепляет и поддерживает здоровье.Медик добавила, что полифенолы, которыми насыщены чайные листья, обладают способностью препятствовать повреждению клеток свободными радикалами, благодаря чему организм становится лучше защищен от рака. Кроме того, питье чая обеспечивает эффект профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета 2 типа, болезней мозга (включая болезнь Альцгеймера и паркинсонизм), ротовой полости, легких.В то же время употребление чая таит в себе определенные риски.В интервью «Газете.Ru» медик рассказала , что чрезмерное употребление чая ненужным образом стимулирует нервную систему, подвергающуюся воздействию кофеина. Результатом этого становятся бессонница, избыточная тревожность, сбои в работе сердца.Также организму может вредить крепкий чай: выпивая его, человек рискует получить чрезмерную дозу кофеина в сочетании с другими активными веществами. После крепкого чая возможны не только бессонница и нервозность, но и головные боли, сердцебиение, скачки артериального давления.Другим вредным свойством чая Павличенко назвала его негативное влияние на содержание в организме железа.Медик констатировала, что безопасным считается употребление чая в количестве от двух до десяти чашек за сутки. Но, даже ориентируясь на этот объем напитка, важно учитывать индивидуальную восприимчивость организма к нему и не употреблять чай на голодный желудок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на непереносимость алкоголя.

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