Врач Павличенко рассказала о самых вредных продуктах для ЖКТ

«Первое место в списке самых опасных для ЖКТ занимают продукты глубокой переработки, содержащие различные химические вещества», - констатировала медик.

«Растворимые пищевые волокна в кишечнике преобразуются в защитную слизь, предохраняющую стенки кишечника от механических повреждений», - поделилась специалист.

«Для желудка и кишечника опасны сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат высокое количество сахара и углекислый газ, раздражающий слизистую оболочку желудка и кишечника».

Врач Павличенко рассказала в интервью о продуктах, потребление которых негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.Кроме того, в «черный список» входят продукты, содержащие недостаточно пищевых волокон (клетчатка). Медик отметила, что нормальное функционирование ЖКТ невозможно без употребления пищевых волокон – они необходимы для здоровой моторики и перистальтики тракта, а также для поддержания в нем бактериального баланса, прочности стенок.Светлана Павличенко уточнила, что переработанные продукты обычно отличаются высоким уровнем нежелательных компонентов (например, жира или быстрых углеводов) и крайне низким содержанием пищевых волокон. Если употреблять их регулярно в большом количестве, нормальная работа кишечника будет наверняка нарушена.Беседуя с «Газетой.Ru», врач также сообщила , что состоянию ЖКТ вредят сласти, поедаемые не только ежедневно, но многократно за день. По словам специалистки, сахар является пищей для условно-патогенных микроорганизмов, способствует их росту в организме, что неблагоприятно сказывается на иммунитете.Помимо того, для сохранения здоровья пищеварительных органов нужно осторожно употреблять красное мясо, посоветовала врач. При злоупотреблении данным продуктом (как и всевозможными мясными изделиями) повышается риск развития рака кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о вредных свойствах популярных в России каш.

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