Кардиолог Павличенко: для здоровья важно, как жир распределяется по телу

«Нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9. Люди в этой группе реже всего страдают хроническими заболеваниями. Диагноз «ожирение» ставится при ИМТ выше 30», - рассказала медик «Газете.Ru».

«Наиболее серьезно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение или отложение жира в области живота», - предупредила врач.

Кариолог Павличенко рассказала в интервью, что здоровье человека тесно связано с его ИМТ – индексом массы тела. Для его вычисления существует формула: масса тела (в килограммах) делится на рост в квадрате (в метрах). Например, женщина ростом 170 сантиметров весит 65 килограммов. Чтобы определить ее ИМТ, нужно 65 разделить на 2,89 (1,7 в квадрате).Павличенко уточнила: здоровый вес характеризуется индексом массы тела, не превышающим 25. Его нижний предел тоже должен быть определеннымВ то же время специалист отметила: для здоровья имеет значение не только масса тела. Важно, сколько в теле жира, к какому типу он относится, а также то, каким образом жировая ткань распределяется по телу.Павличенко добавила, что наличие абдоминального ожирения определяется величиной окружности талии. Цифры, превышающие у мужчин 102 сантиметра, у женщин 88 сантиметров, говорят, что такое ожирение присутствует, а вместе с ним присутствует и склонность к болезням сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует есть сыр.

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