Почему не уходит вес: 4 признака указывают на замедление метаболизма

Когда речь заходит о медленном метаболизме или обмене веществ, то подразумевается, что организм неэффективно распоряжается калориями, которые получает с едой. Вместо того, чтобы использовать их для выработки энергии, он задействует калории для формирования жировых запасов.Ряд признаков указывают на подобное замедление метаболизма.Когда тело активно расходует калории на производство энергии, выделяется достаточно много тепла, чтобы не страдать от зябкости даже в условиях прохлады. Люди с медленным метаболизмом жалуются на холод не только когда объективно холодно – их зябкость является повышенной. В частности, у них мерзнут руки и ноги – это один из признаков того, что организм не считает выработку энергии вместе с теплом приоритетом для выживания и замедляет кровообращение.Если вы не находитесь постоянно в помещении с работающим отоплением и не страдаете от обезвоживания, но ваша кожа все равно сухая, это также может быть связано с медленным обменом веществ. В его случае организм обеспечивает кровоснабжение только для стратегически важных органов. Кожи лица к ним не относится. Не получая с кровью питательные вещества в нужном объеме, она портится – подвергается сухости, высыпаниям.Действует тот же принцип, что и с кожей лица. Из-за медленного метаболизма волосяные луковицы вяло снабжаются кровью.Ощущение вялости утром и сильный спад энергии днем (примерно в 14-15 часов) считается классическим признаком нарушенного обмена веществ.Распространенными причинами являются плохой или недостаточный сон, сильный стресс, отсутствие нормального отдыха, слишком низкая физическая активность, а также несбалансированное питание, не дающее организму нужных ему питательных веществ в виде макро- и микроэлементов, проинформировал портал Fit for Fun.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может скрываться за тягой людей к вредной пище.

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