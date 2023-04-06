Учеными названа максимальная доза сахара, которую можно съесть за день

«Переедание свободного сахара увеличивает риск астмы, диабета, ожирения, гипертонии и сердечных заболеваний, инсульта, депрессии, некоторых видов рака», - заявили ученые.

«Суточное количество свободного сахара должно быть ограничено примерно шестью чайными ложками в день, а количество употребляемых напитков, подслащенных сахаром, – до одного в неделю», - цитирует эксперта BMJ.

Ученые из Китая и США представили данные о том, как свободный сахар влияет на состояние здоровья. Их международный обзор включает результаты анализа 67 обсервационных исследований и 6 клинических испытаний. Полученные сведения опубликовал журнал BMJ.Свободный сахар – это любой сахар, добавляемый в пищу или напитки, а также сахар, содержащийся в меде и фруктовых соках. Он считается свободным, поскольку не содержатся внутри клеток пищи. Исследователи установили, что употребление слишком большого количества этого вида сахара связано с развитием 83 патологических состояний.Также специалистами была названа максимальная доза сахара, которую можно съесть за день. Один из исследователей, адъюнкт-профессор Западно-Китайской больницы Лянжэнь Лю, констатировал: потребление добавленных сахаров не должно превышать 25 граммов в день.Профессор заметил, что в условиях потребления чрезмерных доз сахара повышается риск семи видов рака, включая рак молочной железы, простаты и поджелудочной железы. Также для людей, злоупотребляющих сахаром, значительно возрастает вероятность пострадать от депрессии. Особенно сильно ученых тревожит то, что сахаром объедаются дети и подростки. Они призывают вести среди подрастающих поколений активную просветительскую работу, которая бы позволила изменить привычные для них модели потребления сахара.Примечательно и то, что исследование свидетельствует: натуральные сахара, содержащиеся во фруктах и овощах, не оказывают подобного негативного воздействия на здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных последствиях приема алкоголя.

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