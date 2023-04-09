Диетолог Брыкин назвал яблоки среди самых полезных весенних фруктов

«Яблоки – ценный источник аскорбиновой кислоты, калия, кремния, кобальта, молибдена, меди и хрома», - объяснил специалист «Газете.Ru».

В интервью спортивного врача и диетолога Антона Брыкина были перечислены самые полезные весенние фрукты. Первыми в этом перечне медик назвал яблокиПо словам Антона Брыкина, употребление яблок позитивно сказывается на работе мозга, способствует снижению уровня холестерина в крови, поддерживает деятельность иммунной системы иммунитет. Запеченные яблоки являются одним из эффективных натуральных средств от камней в желчном пузыре.Также полезными весной, врач считает апельсины – богатый источник витамина С и витаминов группы B. Еще одним плюсом апельсинов является высокое содержание клетчатки: благодаря этому улучшается деятельность кишечника, тесно взаимодействующего с мозгом и отвечающего за состояние иммунитета. Брыкин добавил, что включение апельсинов в рацион улучает защиту кровеносных сосудов от развития атеросклероза, активизирует вывод токсинов из организма.Помимо этого, врач посоветовал употреблять авокадо. Этот фрукт дает организму полезные полиненасыщенные жирные кислоты, витамины K и E, фолиевую кислоту, аскорбиновую кислоту. Брыкин рассказал, что благодаря приему авокадо уменьшается склонность к болезням сердца и сосудов, улучшаются пищеварение и зрение, укрепляются кости и суставы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты нужно исключить из рационе, чтобы успешнее избавляться от лишних килограммов.

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