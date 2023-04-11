Кому нужно есть куличи с особой осторожностью: диетолог Мезенцева

«Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты». – объяснила специалист.

Людям, у которых имеется сахарный диабет.

Людям с инсулинорезистентностью.

Тем, кто подвержен ожирению.

Людям с повышенным холестерином.

Людям с хроническими патологиями ЖКТ.

В составе пасхальных куличей содержится много быстро усваиваемых углеводов (белая мука, сахар), а также присутствуют жиры – все это делает выпечку высококалорийной. По словам диетолога Мезенцевой, учитывая данные особенности праздничного лакомства, употреблять его нужно только в ограниченных дозах – не более 150 граммов за день.В беседе с «Газетой.Ru» Галина Мезенцева уточнила , кому нужно есть куличи с особой осторожностью.Диетолог считает, что предпочтительным вариантом угощения является творожная пасха, которая отличается от сдобной выпечки более существенным содержанием белка, меньшим количеством углеводов. Впрочем, даже ее врач советует есть в количестве, не превышающем 150 граммов в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц (максимум) можно съесть в день празднования Пасхи.

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