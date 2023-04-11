Кому нужно есть куличи с особой осторожностью: диетолог Мезенцева
Врач-диетолог Галина Мезенцева: пасхальные куличи обладают высокой калорийностью, есть их нужно строго умеренно.
В составе пасхальных куличей содержится много быстро усваиваемых углеводов (белая мука, сахар), а также присутствуют жиры – все это делает выпечку высококалорийной. По словам диетолога Мезенцевой, учитывая данные особенности праздничного лакомства, употреблять его нужно только в ограниченных дозах – не более 150 граммов за день.
«Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты». – объяснила специалист.
В беседе с «Газетой.Ru» Галина Мезенцева уточнила, кому нужно есть куличи с особой осторожностью.
- Людям, у которых имеется сахарный диабет.
- Людям с инсулинорезистентностью.
- Тем, кто подвержен ожирению.
- Людям с повышенным холестерином.
- Людям с хроническими патологиями ЖКТ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц (максимум) можно съесть в день празднования Пасхи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Галина Мезенцева
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий