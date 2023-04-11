Кому нужно есть куличи с особой осторожностью: диетолог Мезенцева

576 Фото: https://unsplash.com/photos/JP7nTZc5SAY
пасхальный кулич

Врач-диетолог Галина Мезенцева: пасхальные куличи обладают высокой калорийностью, есть их нужно строго умеренно.

В составе пасхальных куличей содержится много быстро усваиваемых углеводов (белая мука, сахар), а также присутствуют жиры – все это делает выпечку высококалорийной. По словам диетолога Мезенцевой, учитывая данные особенности праздничного лакомства, употреблять его нужно только в ограниченных дозах – не более 150 граммов за день.

Врач Соломатина объяснила, кому следует есть черешню с особой осторожностью


«Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты». – объяснила специалист.

В беседе с «Газетой.Ru» Галина Мезенцева уточнила, кому нужно есть куличи с особой осторожностью.
  • Людям, у которых имеется сахарный диабет.
  • Людям с инсулинорезистентностью.
  • Тем, кто подвержен ожирению.
  • Людям с повышенным холестерином.
  • Людям с хроническими патологиями ЖКТ.
Диетолог считает, что предпочтительным вариантом угощения является творожная пасха, которая отличается от сдобной выпечки более существенным содержанием белка, меньшим количеством углеводов. Впрочем, даже ее врач советует есть в количестве, не превышающем 150 граммов в день.

Для кого могут быть опасны баклажаны?


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц (максимум) можно съесть в день празднования Пасхи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Галина Мезенцева
Галина Мезенцева
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Екатерина Бурляева назвала норму употребления яиц и куличей на Пасху
Диетолог Соломатина объяснила, кому не следует есть сыр
Диетолог Антонина Стародубова: на Пасху не стоит съедать больше 200 граммов кулича
Теги : Пасха, советы диетологов, Галина Мезенцева