Диетолог Королева: при аллергии на пыльцу нужно отказаться от некоторых продуктов

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шоколад

Терапевт и диетолог Маргарита Королева: для людей с аллергией на пыльцу яблоки, апельсины, шоколад – это табу.

Весной с началом периода цветения люди, имеющие аллергию на пыльцу, начинают ощущать характерный дискомфорт. Диетолог Маргарита Королева предупредила в интервью, что некоторые продукты (овощи, фрукты) способствуют усилению неприятных проявлений у аллергиков или даже провоцируют их возникновение.

От каких продуктов следует отказаться аллергикам: объясняет врач


При аллергии на пыльцу нужно отказаться от таких продуктов на время цветения растений-аллергенов, подчеркнула медик.

Врачи советуют аллергикам отказаться до сентября от ряда продуктов


«Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей. Кроме того, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющую реакцию на пыльцу способны шоколад, кофе и алкоголь», - рассказала диетолог Королева «Москве 24».

Также врач перечислила другие продукты, усугубляющие негативные реакции организма у тех, кто страдает поллинозом.
  • Мед.
  • Морковь.
  • Картофель.
  • Болгарский перец.
  • Орехи.
  • Морепродукты.
  • Арахис.
  • Куриные яйца.
  • Молочная продукция.
  • Продукты с глютеном.
«Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня, черешня, киви», - добавила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы добиться быстрого похудения.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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