Диетолог Королева: при аллергии на пыльцу нужно отказаться от некоторых продуктов

«Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей. Кроме того, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющую реакцию на пыльцу способны шоколад, кофе и алкоголь», - рассказала диетолог Королева «Москве 24».

Мед.

Морковь.

Картофель.

Болгарский перец.

Орехи.

Морепродукты.

Арахис.

Куриные яйца.

Молочная продукция.

Продукты с глютеном.

«Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня, черешня, киви», - добавила эксперт.

Весной с началом периода цветения люди, имеющие аллергию на пыльцу, начинают ощущать характерный дискомфорт. Диетолог Маргарита Королева предупредила в интервью, что некоторые продукты (овощи, фрукты) способствуют усилению неприятных проявлений у аллергиков или даже провоцируют их возникновение.При аллергии на пыльцу нужно отказаться от таких продуктов на время цветения растений-аллергенов, подчеркнула медик.Также врач перечислила другие продукты, усугубляющие негативные реакции организма у тех, кто страдает поллинозом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы добиться быстрого похудения.

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