Диетолог Королева: при аллергии на пыльцу нужно отказаться от некоторых продуктов
Терапевт и диетолог Маргарита Королева: для людей с аллергией на пыльцу яблоки, апельсины, шоколад – это табу.
Весной с началом периода цветения люди, имеющие аллергию на пыльцу, начинают ощущать характерный дискомфорт. Диетолог Маргарита Королева предупредила в интервью, что некоторые продукты (овощи, фрукты) способствуют усилению неприятных проявлений у аллергиков или даже провоцируют их возникновение.
При аллергии на пыльцу нужно отказаться от таких продуктов на время цветения растений-аллергенов, подчеркнула медик.
«Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей. Кроме того, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющую реакцию на пыльцу способны шоколад, кофе и алкоголь», - рассказала диетолог Королева «Москве 24».
Также врач перечислила другие продукты, усугубляющие негативные реакции организма у тех, кто страдает поллинозом.
- Мед.
- Морковь.
- Картофель.
- Болгарский перец.
- Орехи.
- Морепродукты.
- Арахис.
- Куриные яйца.
- Молочная продукция.
- Продукты с глютеном.
«Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня, черешня, киви», - добавила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы добиться быстрого похудения.
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Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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