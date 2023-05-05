Диетолог Мухина назвала вредными закусками к шашлыку сыр и запеченный картофель

«Запеченный картофель переваривается другими ферментами, в сочетании с шашлыком это будет сопровождаться брожением, тяжестью, могут даже обостриться заболевания – язвы, гастриты».

Объясняя, с какими закусками не следует совмещать шашлык, диетолог Мухина посоветовала не есть вместе с жареным мясом сыр. По словам эксперта, сырные закуски или просто сырная тарелка в придачу к шашлыку поспособствуют тому, что нагрузка на пищеварение окажется супервысокой, поджелудочной железе и печени придется работать на износ.Также вредной закуской к шашлыку Марият Мухина назвала запеченный картофельВ интервью порталу «Абзац» диетолог добавила , что с шашлыком не следует сочетать грибные закуски – это тоже слишком тяжело для пищеварения. Не подойдут и. соленые овощи, поскольку они задерживают жидкость.С зеленью, овощами, кислыми фруктами (гранат).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает снизить высокий уровень холестерина в крови.

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