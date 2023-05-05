Диетолог Мухина назвала вредными закусками к шашлыку сыр и запеченный картофель

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/lule-kebab-with-fried-vegetables_6227635.htm#query=shashlik&position=4&from_view=search&track=sph
шашлык с овощами

Диетолог Марият Мухина рассказала о неподходящих и вредных закусках к шашлыку.

Объясняя, с какими закусками не следует совмещать шашлык, диетолог Мухина посоветовала не есть вместе с жареным мясом сыр. По словам эксперта, сырные закуски или просто сырная тарелка в придачу к шашлыку поспособствуют тому, что нагрузка на пищеварение окажется супервысокой, поджелудочной железе и печени придется работать на износ.

Также вредной закуской к шашлыку Марият Мухина назвала запеченный картофель

«Запеченный картофель переваривается другими ферментами, в сочетании с шашлыком это будет сопровождаться брожением, тяжестью, могут даже обостриться заболевания – язвы, гастриты».

В интервью порталу «Абзац» диетолог добавила, что с шашлыком не следует сочетать грибные закуски – это тоже слишком тяжело для пищеварения. Не подойдут и. соленые овощи, поскольку они задерживают жидкость.

Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса


С чем полезно есть шашлык? С зеленью, овощами, кислыми фруктами (гранат).

Диетолог определила полезные и вредные блюда из картофеля


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогаетснизить высокий уровень холестерина в крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, косметолог
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Мухина объяснила, почему опасно есть разогретые макароны
Диетолог Мухина назвала самые полезные сочетания продуктов с творогом
Диетолог Мухина: яйца, орехи и творог помогают замедлить старение
Теги : шашлык, вред здоровью, Марият Мухина