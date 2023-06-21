Спортивный врач Чистякова предупредила о вреде бега при лишнем весе

«Мало кто знает, что бег может спровоцировать у людей с лишним весом развитие различных болезней, таких как артроз, артрит и проблемы с межсуставными хрящами, поскольку при беге страдают позвоночник и суставы ног», - рассказала медик «Ленте.ру».

«даже идеальная спортивная программа не поможет снизить вес без правильного и сбалансированного питания».

В интервью спортивного врача Александры Чистяковой прозвучало предупреждение о вреде бега при лишнем весе.Спортивный врач добавила, что рассчитывать на помощь занятий бегом для похудения не стоит – он для этого неэффективен. Чистякова объяснила, что организм начинает сжигать жир после 40-минутного периода учащенного сердцебиения (пульс на уровне 120-130 ударов за одну минуту) – достичь этого, что можно лишь о время быстрой ходьбы. Когда человек бежит и его пульс становится высоким, в теле для производства энергии задействуется не жир, а другие источники.По мнению Александры Чистяковой, при лишнем весе правильнее начинать не с бега как такового, а с техники «шаг-бег», основу которой составляет интенсивный шаг, сочетающийся с некоторым количеством переменного бега. Что важно: нужно учиться бегать правильно, техника бега должна ставиться профессионалом, тренером.Кроме того, отметила эксперт,Чистякова уточнила, что в рационе должны присутствовать в достаточном количестве белковые продукты, а во время тренировок физических нагрузок необходимо пить воду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может расти вес, хотя человек не ест больше.

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