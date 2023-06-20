Диетолог Алдонина: 6 причин, почему вы набираете вес не съедая больше

«Мы часто забываем о калориях, которые содержат напитки, потому что они нас не насыщают. Сладкие газированные напитки и соки заставляют бессознательно набирать вес, хотя мы можем при этом употреблять меньше еды».

Диетолог Алдонина назвала в беседе с «МедикФорум» несколько распространенных причин того, почему можно набирать вес, не съедая больше.По словам медика, человеческое тело привыкает к определенному объему физических нагрузок и движению. Если он сокращается, то человек может набирать вес, не съедая больше пищи – это происходит потому что его организм перестает расходовать калории на физическую деятельность, и они начинают откладываться в запас.Специалист советует помнить: мышцы весят больше, чем жир. Многие люди сначала набирают вес, когда начинают тренироваться, и их жир превращается в мышечную массу.Когда организм испытывает стресс, высвобождается больше гормона кортизола, провоцирующего приступы повышенного аппетита. Кроме того, в стрессовые моменты тело физиологически быстрее накапливает жир, который способствует выживанию в трудных условиях. Особенно быстро при этом происходит накопление жира на животеЕще одна причина, почему мы набираем вес не съедая больше. Диетолог Алдонина отметила, что большинство готовых продуктов и блюд вредны для здоровья, и даже если они кажутся подходящими по своей калорийности, все равно могут заставить тело набирать вес. Накоплению жира могут способствовать искусственные ингредиенты, содержащиеся в их составе и оказывающие специфическое влияние на метаболизм при усвоении.Диетолог объяснила:Как ни странно, вес может расти, если человек ест слишком мало. Организм в этом случае переходит в энергосберегающий режим и сжигает меньше калорий, стараясь сохранить их как можно больше в резерве, чтобы компенсировать недостаточное количество пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием

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