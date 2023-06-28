Диетолог Русакова: сладости следует есть только в первой половине дня

«Не стоит использовать мед, фруктозу, аспартам, ксилит, сорбит, сиропы на основе агавы, фиников, винограда, клена. Лучше употреблять сироп цикория, стевию и эритритол», - порекомендовала эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Диетолог Русакова подчеркнула: сласти в рационе должны присутствовать исключительно в умеренном количестве. Чтобы сократить количество употребляемого сахара, можно использовать сахарозаменители.Еще один совет диетолога – сладости следует есть только в первой половине дня, это помогает сберечь фигуру. Но также при этом важно помнить о калориях и не превышать суточный объем углеводов. Не следует думать, что позволяя себе десерты по утрам, можно съесть сразу целый тортик и не переживать за талию.Дарья Русакова отметила, что наиболее вредные в плане возможного набора веса сладости – это продукты глубокой переработки промышленного производства: конфеты, печенье, газированные напитки, фруктовые соки. Кроме того, добавленный сахар часто содержат в себе продукты, которые не относятся к десертным изделиям: например, консервы (включая овощные), соусы, даже мясные полуфабрикаты. От таких продуктов лучше отказаться совсем, считает диетолог.Тем, кто не может без сладкого, следует искать его наиболее здоровые варианты – продукты, содержащие, помимо сахаров, полезные ингредиенты в виде клетчатки, витаминов, микроэлементов. К таким видам сладкого относятся сухофрукты, натуральные пастила и мармелад, некоторые разновидности варенья, темный шоколад.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует завтракать кашей.

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