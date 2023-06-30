Диетолог Королева рассказала о составе полезного для здоровья мороженого

«В составе домашнего мороженого может быть творог, сметана, большое количество разнообразных ягод или ягоды одного вида. Можно измельчить это все с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить», - посоветовала диетолог.

Мороженое летом – лакомство номер один. Известный российский диетолог, врач Маргарита Королева сообщила в беседе с «Москвой 24», какое мороженое может считаться полезным для организма и здоровья. По мнению специалиста, таким полезным угощением можно назвать домашнее мороженое, приготовленное из натуральных продуктов.Королева уточнила, что такой десерт не только удовлетворяет тягу к сладкому вкусу. Из кисломолочных продуктов в составе мороженого организм получает кальций, белок и бактерии, улучшающие состояние кишечной микрофлоры. Ягоды дают клетчатку, витамины, микроэлементы.Диетолог Королева добавила, что магазинное мороженое может быть насыщено усилителями вкуса и трансжирами. Последние ведут к повышению уровня холестерина в крови, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также обладают проонкологическим эффектом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты и напитки способствуют появлению камней почках.

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