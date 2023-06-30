Диетолог Королева рассказала о составе полезного для здоровья мороженого

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мороженое

Диетолог Королева: в состав полезного мороженого входят только натуральные ингредиенты.

Мороженое летом – лакомство номер один. Известный российский диетолог, врач Маргарита Королева сообщила в беседе с «Москвой 24», какое мороженое может считаться полезным для организма и здоровья. По мнению специалиста, таким полезным угощением можно назвать домашнее мороженое, приготовленное из натуральных продуктов.

«В составе домашнего мороженого может быть творог, сметана, большое количество разнообразных ягод или ягоды одного вида. Можно измельчить это все с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить», - посоветовала диетолог.

Королева уточнила, что такой десерт не только удовлетворяет тягу к сладкому вкусу. Из кисломолочных продуктов в составе мороженого организм получает кальций, белок и бактерии, улучшающие состояние кишечной микрофлоры. Ягоды дают клетчатку, витамины, микроэлементы.

Диетолог поделилась рецептом полезного мороженого


Диетолог Королева добавила, что магазинное мороженое может быть насыщено усилителями вкуса и трансжирами. Последние ведут к повышению уровня холестерина в крови, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также обладают проонкологическим эффектом.

Каких ингредиентов стоит избегать в составе мороженого?


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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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