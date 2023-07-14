Врач Романенко: чрезмерная физическая активность – опасная ошибка после 60 лет

«Возрастные граждане часто не следят, насколько препараты сочетаются те между собой. Когда лекарства принимаются вместе, они могут не сочетаться либо ослаблять или ухудшать действие друг друга», - сказала терапевт «Москве 24».

«Самостоятельная отмена или назначение каких-либо лекарств, несоблюдение времени приема этих препаратов для пожилого человека может быть не просто неэффективно, но иногда и стоить жизни», - заявила специалистка.

Врач Романенко проинформировала, что одной из ошибок людей 60 лет и старше является неупорядоченный прием лекарств. Эксперт констатировала, что употребление лекарственных препаратов в пожилом возрасте нужно обсуждать с врачом, чтобы тот конкретизировал порядок их приема. Неправильно употребляемые средства могут не дать нужного эффекта или даже навредить организму.Еще одна опасная ошибка после 60 лет – употребление каких-то препаратов по совету знакомых. Романенко подчеркнула: все, что касается приема лекарств, должно координироваться врачом, полагаться на чьи-то рекомендации в этом вопросе недопустимо.Терапевт обратила внимание на фактор физической активности. Многие пожилые люди начинают тяготеть к малоподвижности, что врачи не поощряют. В то же время, добавила врач Романенко, и чрезмерная физическая активность относится к опасным ошибкам после 60 лет. Пожилые люди нередко проявляют неуместный энтузиазм на своем участке или даче, стараются больше успеть в период хорошего самочувствия, не хотят учитывать физиологию возраста, боясь казаться немощными. Врач отметила, что в этом возрасте нужно следить за уместностью нагрузок и не проверять организм на прочность.Эксперт посоветовала стремиться к балансу во всем – в нагрузках и питании. Одной из ошибок Романенко назвала снижение количества белка в рационе пожилых людей и их тяготение к углеводной пище.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины и минералы должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.

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