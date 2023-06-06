Диетолог Мухина посоветовала пить горячую воду для снижения аппетита

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стакан воды в руке

Диетолог Мухина назвала питье горячей воды среди действенных способов снизить повышенный аппетит.

Диетолог Марият Мухина рассказала, что нередко за желанием перекусить скрывается потребность организма в жидкости. Тем, кто борется с перееданием и лишним весом, эксперт посоветовала использовать способ с питьем воды, который она назвала действенным для снижения чрезмерного аппетита.

«Если вы чувствуете голод, желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть», - поделилась Марият Мухина с «Москвой 24».

По этой же причине полезно питье чаев и кофе без добавления сахара.

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Кроме того, в качестве действенного способа снизить аппетит диетолог рекомендует есть отруби и другие продукты (например, водоросли), разбухающие в желудке. Заполняя его, такие продукты дают длительную сытость.

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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