Диетолог Мухина посоветовала пить горячую воду для снижения аппетита

«Если вы чувствуете голод, желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть», - поделилась Марият Мухина с «Москвой 24».

Диетолог Марият Мухина рассказала, что нередко за желанием перекусить скрывается потребность организма в жидкости. Тем, кто борется с перееданием и лишним весом, эксперт посоветовала использовать способ с питьем воды, который она назвала действенным для снижения чрезмерного аппетита.По этой же причине полезно питье чаев и кофе без добавления сахара.Кроме того, в качестве действенного способа снизить аппетит диетолог рекомендует есть отруби и другие продукты (например, водоросли), разбухающие в желудке. Заполняя его, такие продукты дают длительную сытость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредно есть на голодный желудок.

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