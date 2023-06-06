Диетолог Мухина посоветовала пить горячую воду для снижения аппетита
Диетолог Мухина назвала питье горячей воды среди действенных способов снизить повышенный аппетит.
Диетолог Марият Мухина рассказала, что нередко за желанием перекусить скрывается потребность организма в жидкости. Тем, кто борется с перееданием и лишним весом, эксперт посоветовала использовать способ с питьем воды, который она назвала действенным для снижения чрезмерного аппетита.
«Если вы чувствуете голод, желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть», - поделилась Марият Мухина с «Москвой 24».
По этой же причине полезно питье чаев и кофе без добавления сахара.
Кроме того, в качестве действенного способа снизить аппетит диетолог рекомендует есть отруби и другие продукты (например, водоросли), разбухающие в желудке. Заполняя его, такие продукты дают длительную сытость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредно есть на голодный желудок.
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Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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