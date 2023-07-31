Врач Алендеев: творог снижает риск развития жировой болезни печени

«Творог способствует расщеплению жиров и снижает риск развития жировой болезни печени»,- сказал Алендеев Tsargrad.tv.

Врач Алендеев перечислил в интервью продукты, употребление которых позитивно сказывается на состоянии печени, улучшая ее защиту от воспаления и ожирения. В частности, медик посоветовал употреблять брокколи и цельнозерновую овсянку. По словам Алендеева, брокколи помогает улучшить функции не только печени, но и поджелудочной железы. В свою очередь, овес богат клетчаткой, употребления которой препятствует росту жировых клеток.Одним из самых полезных для печени продуктов врач назвал творог, отметив, что его включение в рацион снижает риск ожирения печени.Дополнительно медик порекомендовал есть тыкву, улучшающую пищеварение и стимулирующую разгрузку печени, ее освобождение от нежелательных веществ. Из напитков специалист остановил выбор на зеленом чае.Сергей Алендеев добавил, что главным принципом питания для сохранения здоровья печени является умеренность. Важно следить за количеством и качеством пищи, а также поддерживать необходимую физическую активность и подвижность, резюмировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Екатерина Стрельникова поделилась советами о питании для женщин после 50 лет.

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