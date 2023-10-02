Доктор Мухина: сливочное масло полезно при заболеваниях легких

«В день рекомендуется употреблять не более 30 граммов сливочного масла. Важно покупать сливочное масло без соли», - доктор Мухина поделилась советами в беседе с «Москвой 24».

По словам доктора медицинских наук Марият Мухиной, сливочное масло вполне оправданно используется в рецептах народной медицины от простуды. Врач отметила, что благодаря его употреблению в организме активнее вырабатывается сурфактант, способствующий нормализации работы легких.Она добавила, что продукт также является источником целого ряда полезных организму веществ в виде кальция, калия, фосфора, магния, витаминов A и D. Благодаря этому его употребление позитивно влияет на прочность костей, свертывание крови, работу мышц. Вдобавок масло дает телу хорошо усваивающийся белок (казеин).Злоупотреблять сливочным масло не следует, в нем содержится очень много жира и углеводов (молочный сахар лактоза). Увлеченность такими продуктами создает избыток энергии, ведущий к жироотложению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Маргарита Королева рекомендует для похудения сочетать полноценный белок с растительными волокнами.

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