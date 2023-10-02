Диетолог Королева посоветовала худеющим сочетать белок и растительные волокна

«Чтобы похудеть, источники полноценного белка нужно обязательно сочетать с растительными волокнами. Белок – это птица, мясо, рыба. Растительные волока – это овощные гарниры и зеленые салаты», - поделилась Маргарита Королева с «Москвой 24».

Диетолог Королева посоветовала худеющим людям сочетать белок и растительные волокна. По словам специалиста, подобное совмещение продуктов позитивно сказывается на процессах обмена веществ и способствует похудению.Эксперт объяснила, что переваривание этой пищи требует от организма больших энергетических затрат. Таким образом возникает высокий пищевой термогенез, при котором пищеварение сопровождается более интенсивным обменом веществ. Вдобавок организм получает витамины и белок, необходимые для развития мышц, их ткани (что тоже важно для поддержания стройности и похудения).Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые могут серьезно вредить кровеносным сосудам.

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