Врач Кашух: одним из полезных продуктов после 60 лет является тыква

«Одного стакана отвара шиповника достаточно для обеспечения суточной дозы витамина С, который обладает мощным антиоксидантным действием, то есть защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода», - сообщила Кашух в интервью RT.

«Тыква богата калием и магнием, которые уменьшают отеки и поддерживают работу сердца. В ней содержатся и фитостеролы – растительные вещества, помогающие контролировать уровень холестерина», - добавила Екатерина Кашух.

Одним из необходимых организму продуктов после 60 лет медик считает шиповник. Его ягоды являются источником флавоноидов (вещества, способные бороться с воспалением), а также витамина С.Еще одним полезным продуктом после 60 лет является тыква. Она обеспечивает организм витамином А, необходимым для поддержания хорошего зрения и нормального функционирования щитовидной железы.Врач обратила внимание на то, что люди пожилого возраста нередко бывают подвержены такой патологии как железодефицитная анемия. В ее случае внутренние органы подвергаются кислородному голоданию, что вызывает быстрое появление утомления, слабости, апатии. Специалистка подчеркнула: для профилактики анемии важно сполна получать железо, главным поставщиком которого является пища. Особенно богаты им говядина, баранина, субпродукты, курятина, индейка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают ускорить выздоровление при простуде.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.