Диетолог Кадоган пояснила, почему не следует отказываться от вредной еды

«Все продукты обладают полезным качеством: они обеспечивают организм энергией. Но некоторые люди предпочитают употреблять только «хорошую» еду – овощи, фрукты, крупы, мясо птицы. Сладкое и мучное характеризуется ими как «плохая» и вредная еда, которой совершенно не место в рационе», - приводит слова специалистки «Газета.Ru»

«Такие действия могут быть причиной развития расстройств пищевого поведения, таких как анорексия, булимия и компульсивное переедание», - предупредила эксперт.

В интервью диетолога Шайлы Кадоган прозвучала мысль о том, что деление продуктов на «хорошие» и «плохие» может негативно влиять на отношение к еде и на пищевые привычки.Диетолог Кадоган пояснила, почему на самом деле не следует отказываться от вредной еды. По ее словам, любое пищевое ограничение рано или поздно приводит к срыву. Тем более когда речь идет о продуктах, чей вкус ассоциируется с позитивными эмоциями и является для организма желанным. Когда же человек срывается и наедается чем-то вредным, он начинает испытывать негативные переживания и может предпринимать далеко не лучшие и здоровые попытки избежать набора веса из-за избытка калорий. Таким образом, может формироваться нездоровое отношение к еде, повышается риск пищевых расстройств, неврозов.Диетолог допускает, то сладкая, жирная и углеводная пища может присутствовать в рационе, но ее количество должно быть умеренным. Также важно в целом питаться сбалансированно, употреблять достаточно белка и клетчатки, поддерживать на должном уровне физическую активность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Наталия Тананакина посоветовала худеющим людям строго контролировать количество употребляемых крахмалосодержащих продуктов

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.