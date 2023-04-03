Можно ли пожилым людям пить молоко? Объясняет врач

«Могут возникать разные неприятные явления: метеоризм, диарея», - рассказала Соломатина «Москве 24».

Диетолог Соломатина объяснила в интервью, что с возрастом человеческий организм может лишаться ферментов, которые помогают ему усваивать молоко. Таким образом, у пожилых людей может возникать непереносимость этого продукта. При развитии такой непереносимости молоко пить не нужно, в противном случае будет ухудшаться самочувствие (с проявлением аллергии или нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта).Однако если пожилой человек хорошо переносит молоко, то есть, у него отсутствуют отрицательные реакции, присутствие этого продукта в рационе будет лишь полезным.Елена Соломатина напомнила, что молоко является источником белка, витамином и микроэлементов, способных укреплять здоровье в пожилые годы жизни. Благодаря его употреблению может улучшаться состояние костной ткани, иммунной и сердечно-сосудистой систем, органов зрения. Также молоко позитивно влияет на работу мозга и когнитивные функции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные овощи помогает замедлять старение.

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