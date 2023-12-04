Врач Гинзбург: кисломолочные продукты и бобовые полезны в борьбе с атеросклерозом
Во избежание опасного атеросклероза врач-диетолог Михаил Гинзбург советует россиянам следовать здоровым привычкам.
Врач Гинзбург назвал атеросклероз главным врагом сердечно-сосудистой системы – именно с его развитием ассоциируются опасные сердечные патологии и так называемые сосудистые катастрофы.
Что такое атеросклероз? Патологическое состояние сосудов. Сосудистые стенки становятся более жесткими, снижается эластичность сосудистой ткани, а в полостях сосудов образуются бляшки, состоящие из холестерина и других жировых компонентов. Со временем они накапливаются в начинают закупоривать внутренне пространство сосудов, затрудняя прохождение крови, – это повышает риск инсультов и сердечных приступов.
«Атеросклероз может привести к омертвению больших участков сердца, отчего начинается инфаркт. Если же забиваются сосуды помельче, мышечная ткань миокарда заменяется соединительной и развивается кардиосклероз», - поделился Гинзбург с «Вечерней Москвой».
Для борьбы с атеросклерозом важно контролировать личный уровень холестерина, отказаться от курения, быть достаточно подвижным, а также следить за своим рационом, подчеркнул эксперт. Он порекомендовал употреблять в пищу продукты с антиатерогенным эффектом, то есть, мешающие холестерину липнуть к сосудистым стенкам и формировать бляшки.
Следующие продукты по мнению Михаила Гинзбурга особенно полезны в борьбе с атеросклерозом:
- Морская рыба (подойдет и сельдь, главное – седить за солью);
- Оливковое масло;
- Бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут.
- Кисломолочные продукты;
- Овощи;
- Ягоды;
- Приправы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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