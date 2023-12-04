Врач Гинзбург: кисломолочные продукты и бобовые полезны в борьбе с атеросклерозом

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запеченная фасоль

Во избежание опасного атеросклероза врач-диетолог Михаил Гинзбург советует россиянам следовать здоровым привычкам.

Врач Гинзбург назвал атеросклероз главным врагом сердечно-сосудистой системы – именно с его развитием ассоциируются опасные сердечные патологии и так называемые сосудистые катастрофы.

Что такое атеросклероз? Патологическое состояние сосудов. Сосудистые стенки становятся более жесткими, снижается эластичность сосудистой ткани, а в полостях сосудов образуются бляшки, состоящие из холестерина и других жировых компонентов. Со временем они накапливаются в начинают закупоривать внутренне пространство сосудов, затрудняя прохождение крови, – это повышает риск  инсультов и сердечных приступов.

«Атеросклероз может привести к омертвению больших участков сердца, отчего начинается инфаркт. Если же забиваются сосуды помельче, мышечная ткань миокарда заменяется соединительной и развивается кардиосклероз», - поделился Гинзбург с «Вечерней Москвой».

Для борьбы с атеросклерозом важно контролировать личный уровень холестерина, отказаться от курения, быть достаточно подвижным, а также следить за своим рационом, подчеркнул эксперт. Он порекомендовал употреблять в пищу продукты с антиатерогенным эффектом, то есть, мешающие холестерину липнуть к сосудистым стенкам и формировать бляшки.

Следующие продукты по мнению Михаила Гинзбурга особенно полезны в борьбе с атеросклерозом:
  • Морская рыба (подойдет и сельдь, главное – седить за солью);
  • Оливковое масло;
  • Бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут.
  • Кисломолочные продукты;
  • Овощи;
  • Ягоды;
  • Приправы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление бананов на завтрак может увеличить вязкость крови, сделав ее более густой.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : атеросклероз, полезные продукты, Михаил Гинзбург