Врач Гинзбург: кисломолочные продукты и бобовые полезны в борьбе с атеросклерозом

«Атеросклероз может привести к омертвению больших участков сердца, отчего начинается инфаркт. Если же забиваются сосуды помельче, мышечная ткань миокарда заменяется соединительной и развивается кардиосклероз», - поделился Гинзбург с «Вечерней Москвой»

Морская рыба (подойдет и сельдь, главное – седить за солью);

Оливковое масло;

Бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут.

Кисломолочные продукты;

Овощи;

Ягоды;

Приправы.

Врач Гинзбург назвал атеросклероз главным врагом сердечно-сосудистой системы – именно с его развитием ассоциируются опасные сердечные патологии и так называемые сосудистые катастрофы.Патологическое состояние сосудов. Сосудистые стенки становятся более жесткими, снижается эластичность сосудистой ткани, а в полостях сосудов образуются бляшки, состоящие из холестерина и других жировых компонентов. Со временем они накапливаются в начинают закупоривать внутренне пространство сосудов, затрудняя прохождение крови, – это повышает риск инсультов и сердечных приступов.Для борьбы с атеросклерозом важно контролировать личный уровень холестерина, отказаться от курения, быть достаточно подвижным, а также следить за своим рационом, подчеркнул эксперт. Он порекомендовал употреблять в пищу продукты с антиатерогенным эффектом, то есть, мешающие холестерину липнуть к сосудистым стенкам и формировать бляшки.Следующие продукты по мнению Михаила Гинзбурга особенно полезны в борьбе с атеросклерозом:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление бананов на завтрак может увеличить вязкость крови , сделав ее более густой.

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