Профессор Саттар: употребление банана в день улучшает защиту от сердечного приступа

«Физическая активность помогает сохранять кровеносные сосуды более гибкими, что, в свою очередь, помогает снизить кровяное давление. Поддержание физической формы с помощью регулярных упражнений так же эффективно снижает кровяное давление, как и лекарства», - заявил эксперт.

«Исследования показали: у тех, кто регулярно ест пищу, богатую калием, на 13 процентов меньше шансов получить сердечный приступ или инсульт. Калий содержат бананы, листовая зелень, лосось, авокадо, абрикосы, тунец, фасоль».

Профессор Навид Саттар, почетный консультант по сердечно-сосудистому и метаболическому здоровью в Университете Глазго, рассказал в интервью изданию The Sun о привычках, улучшающих защиту от сердечного приступа. Главным условием для сохранения сердечно-сосудистой системы в хорошей форме профессор Саттар назвал физическую активность – регулярную подвижность, занятия спортом и физические упражнения, ходьбу, работу по дому.Профессор Саттар констатировал: существует прямая линия между количеством потребляемого алкоголя и повышением кровяного давления. Спиртное сужает кровеносные сосуды, что повышает человеку его кровяное давление. Кроме того, калорийный алкоголь способствует увеличению веса, что негативно сказывается на состоянии сердца.Исследования, проводившееся Университетом Суррея, показало: прием порции натурального какао расширяет кровеносные сосуды за три часа, благодаря чему понижается давление. Какао богато антиоксидантами флавонолами, которые оказывают позитивное действие на сосудистую ткань, защищая ее от воспаления.Взрослым людям следует употреблять не более 6 граммов соли в день, но многие едят гораздо больше. Злоупотребление солью тесно связано с поеданием готовых продуктов – обработанного мяса, полуфабрикатов, хлеба. Профессор Саттар посоветовал сократить использование поваренной соли при готовке, а также поедание продуктов, богатых солью, чтобы приучить организм к менее соленому рациону.Напитки, содержащие кофеин, включая энергетические напитки и кофе, могут вызвать кратковременное, но резкое повышение кровяного давления, напомнил эксперт. Ученый посоветовал не употреблять кофе в количестве больше 4 чашек в день. Кроме того, кофе не должен быть основным источником потребляемой человеком жидкости.Продукты с высоким содержанием калия нейтрализуют влияние на организм натрия, являющегося провокатором отеков и повышенного давления. Профессор Саттар отметил: употребление банана в день улучшает защиту от сердечного приступа.Курение сигарет повреждает стенки кровеносных сосудов, повышает вероятность свертывания крови и закупорки сосудов, а также заставляет сердце работать с большим напряжением. Отказавшись от этой привычки, можно значительно улучшить состояние сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что морозная зимняя погода может негативно влиять на состояние людей с болезнями сердца и сосудов.

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