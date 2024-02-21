Диетолог Русакова посоветовала есть больше белка для плавного похудения

«Плавно похудеть к лету без срывов на вредные продукты поможет увеличение доли высокобелковых продуктов (рыбы, морепродуктов, яиц, творога и нежирного мяса) в рационе», - поделилась Русакова с « ОТР ».

Диетолог Русакова поделилась способом похудеть без спорта – для этого специалист посоветовала есть больше белка. Такой подход, по ее словам, обеспечивает плавное похудение, когда вес снижается постепенно, и организм не ощущает стресса от потери сразу большого объема жировой ткани. Белок следует употреблять, исходя из соотношения: грамм на килограмм веса.Диетолог отметила, что прибавка белка в повседневном питании оказывает стимулирующее действие на обмен веществ. Вдобавок белковые продукты эффективно обеспечивают длительное насыщение, что позволяет сократить количество перекусов, тем самым снизив калорийность суточного рациона.Одним из самых полезных для худеющих людей белковым продуктом диетолог Русакова считает рыбу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья таит жир, накапливающийся на талии

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