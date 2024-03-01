Эндокринолог Михалева: антиоксиданты в шоколаде защищают организм от рака

«В шоколаде содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от хронического системного воспаления и от онкологических заболеваний», – сказала медик РИАМО

«Шоколад стимулирует выработку серотонина в головном мозге и повышает настроение, уровень активности и энергии», - подчеркнула эксперт.

Эндокринолог Михалева заявила в интервью, что употребление шоколада помогает улучшит защиту организма от рака благодаря содержащимся в нем антиоксидантам.Михалева добавила, что в составе шоколада также присутствуют важные микроэлементы в виде магния и калия, которые способствуют укреплению здоровья сердца и сосудов, положительно сказываются на состоянии мышц, костной ткани. Еще один плюс – это способность шоколада улучшать настроение, психоэмоциональный тонус, а также работоспособность.Врач обратила внимание на то, что шоколад, употребляемый в пищу, должен быть «правильный»: содержать много какао и как можно меньше сахара и добавок. В идеале такой полезный шоколад следует готовить самостоятельно, используя ограниченное количество натуральных ингредиентов. Впрочем, даже его нужно есть строго умеренно – шоколад обладает высокой калорийностью и может «помочь» обзавестись лишним весом при употреблении сверх меры. По словам Михалевой, не нужно съедать больше 30 граммов в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные продукты становятся опасными в пожилом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.