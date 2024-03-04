Тренер Волынкина рассказала о пяти продуктах, мешающих похудеть

Сахар.

Выпечка.

Макаронные изделия.

Разнообразные колбасы.

Консервы.

Тренер Волынкина рассказала News.ru , что следующие пять продуктов, употребляемых на регулярной основе, мешают похудеть и способствуют увеличению жировой массы.Волынкина отметила, что продукты, содержащие добавленный сахар, интенсивнее других повышают уровень сахара в крови и вместе с ним провоцируют выброс инсулина. Их частое поедание может вести к метаболическим нарушениям, способствующим активному жироотложению.Что касается макарон, специалист добавила, что мешать похудению может употребление продуктов из белой муки в целом. Такая еда тоже способна вызывать резкие колебания уровней сахара и инсулина и их последствие – повышенный неконтролируемый аппетит.Колбасные изделия часто содержат добавки, которые тоже могут усиливать аппетит. Кроме того, в них присутствует много других искусственных компонентов, негативно влияющих на обмен веществ.Консервы также обычно насыщены нежелательными и потенциально вредными добавками, а кроме того, солью, нередко и сахаром. Эксперт подчеркнула, что иметь здоровый вес помогает прежде всего натуральная пища, которая не подвергается агрессивной тепловой обработке наподобие жарки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала ошибкой попытки похудеть только за счет ограничений в питании.

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