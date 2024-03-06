Врач Денисова объяснила пользу грейпфрутов при болезнях сердца и диабете

«Нарингенин действует практически так же, как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа», - заявила Наталья Денисова.

«Кроме того, грейпфрут содержит калий, который помогает нормализовать давление и ритм сердца», - обратила внимание эксперт.

Врач Денисова в разговоре с aif.ru объяснила пользу грейпфрутов при болезнях сердца и диабете присутствием в них такого вещества как нарингенин. По словам медика, этот флавоноид содержат в себе белые перегородки внутри плодов, так что не нужно очищать от них мякоть грейпфрутов. Будучи по своей сути антиоксидантом, нарингенин обладает свойством подавлять воспаление.Специалист добавила, что данное вещество также способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что важно для состояния сосудов и сердца.Проводившиеся исследования свойств нарингина показали, что вещество может приостанавливать вызываемое алкоголем повреждение печени. Благодаря его действию тормозится накопление жировых компонентов, а также резко снижается степень окислительного стресса в этом органе.Однако не стоит забывать: употребление цитрусов может быть противопоказано при ряде заболеваний, поражающих органы ЖКТ. В свою очередь, грейпфрутовый сок нельзя пить при приеме многих лекарств – он нарушает всасывание препаратов в желудке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сардины являются одним из лучших источников кальция для организма.

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