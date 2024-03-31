Врачи: овсяная или рисовая каша на завтрак защищает желудок и дает эффект детокса

«При появлении негативных симптомов необходимо свести к минимуму продукты, которые раздражающе действуют на слизистую оболочку желудка, – алкоголь, газированные напитки, копченую, жареную и соленую пищу, консервы, пряности, маринады», - проинформировали врачи.

«Овсяная или рисовая каша, съеденная утром, помогает защитить слизистую желудка от негативных влияний, активировать внутреннюю детокс-систему», - поделились медики.

Некоторые проблемы с самочувствием могут говорить о том, что в организме возросла концентрация токсинов. В этом случае часто проявляются симптомы в виде кожных высыпаний, дискомфорта ЖКТ, усталости и сонливости, головных и суставных болей. Одним из способов активизировать работу механизмом саморегуляции, позволяющих организму своевременно освобождаться от токсинов, является коррекция рациона, – об этом сообщили эксперты портала «здоровое-питание.рф».Специалисты отметили очень важную роль завтрака в том, что касается способности организма избавляться от вредных веществ. Правильный завтрак становится активатором пищеварительных и обменных процессов, непосредственно влияющих на выведение токсинов. Начинать день, по мнению экспертов, следует с употребления стакана теплой воды.Кроме того, врачи считают полезными каши. Например, овсяная или рисовая каша на завтрак защищает желудок и дает эффект более активного очищения.Кашу врачи рекомендуют дополнять вареным яйцом – это даст нужную порцию белка, необходимого телу уже в первый за день прием пищи.Еще один совет специалистов, позволяющий организму лучше очищаться от нежелательных и токсичных компонентов: нужно увеличить количество употребляемой клетчатки, источником которой являются растительных продукты. Кроме того, необходимо пить достаточно воды в течение дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно ежедневно есть хлеб , об этом подробнее рассказала диетолог, технолог Марина Костюченко.

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