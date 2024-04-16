Диетолог Мещерякова назвала 3 главных ошибки худеющих к лету, включая отказ от жира

«Жиры – это энергия для мозга и строительный материал для синтеза ряда гормонов. Поэтому все обезжиренные диеты и продукты сами по себе являются неблагоприятными для здоровья. Более того, большая часть витаминов, которые проявляются как дефицитные в весенний сезон, являются жирорастворимыми (А, D, Е, К), именно жиры позволяют организму их полноценно усвоить», - рассказала Татьяна Мещерякова.

Желание похудеть к лету возникает в эти дни у многих людей. Диетолог Мещерякова отметила в беседе с « Газетой.Ru », что худеющие к лету нередко прибегают к экстремальным способам сбрасывать лишний вес, отказываются от употребления каких-то групп продуктов. Она назвала 3 главных ошибки худеющих к лету, включая отказ от жира. Медик подчеркнула, что «правильный жир» как раз необходим для полноценной работы организма, а предельно обезжиренный рацион вреден для здоровья. Недостаток жиров в питании способствует замедлению обменных процессов, мешает всасываться витаминам, негативно влияет на синтез гормонов. Эксперт посоветовала употреблять растительные нерафинированные масла, орехи, семечки, рыбу, молочные продукты.Другой ошибкой эксперт назвала слишком строгие ограничения в рационе – разного рода голодания, безуглеводное питание, монодиеты, сыроедение и так далее. Диетолог пояснила, что экстремальное питание, отказ от отдельных пищевых компонентов может быть сильным стрессом для организма, особенно весной, когда он ослаблен.Третья ошибка, по мнению Мещеряковой – это увлеченность разного рода детоксами. Специалист предупредила, что следование детокс-программам может спровоцировать обострение хронических заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Ирина Боровова назвала неправильное питание одной из причин развития рака кишечника

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