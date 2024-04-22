Российские врачи назвали в числе трех супернапитков для здоровья чай каркаде

«Кофе среди прочего снижает артериальное давление и защищает от болезни Альцгеймера», - заявила телеведущая и доктор медицинских наук.

«Каркаде – это супернапиток, который укрепляет иммунную систему», - констатировал профессор Андрей Продеус.

Из пояснения врачей (офтальмолога Михаила Коновалова, кардиолога Германа Гандельмана, иммунолога Андрея Продеуса) следует вывод, что некоторые напитки являются «супернапитками», обладающими сразу очень существенным потенциалом пользы для организма.Офтальмолог Коновалов посоветовал готовить супернапиток в виде смузи из разных измельченных в блендере плодов, таких как черная смородина, шпинат, морковь, банан. Медик констатировал, что особенно полезным такой смузи является для поддержания здоровья органов зрения – он способствует улучшению состояния сетчатки глаз, которая может сильно ослабевать с возрастом.По словам врача Гандельмана, употребление двух чашек черного кофе без сахара в день, на 25 процентов уменьшает вероятность заболеть сахарным диабетом. Елена Малышева, в свою очередь, добавила, что в качестве супернапитка кофе обладает и другими полезными для здоровья свойствами.Рубиново-красный чай из цветков гибискуса российские врачи также назвали в числе трех супернапитков для здоровья. В частности, известно о его благотворном влиянии на сердечно-сосудистую систему. В каркаде содержится много аскорбиновой кислоты, благодаря чему он улучшает состояние сосудистых стенок способствует эластичности сосудов, что важно для нормализации кровяного давления. Также в состав каркаде входят ценные антиоксиданты, способные предотвращать появление жировых отложений и бляшек в артериях. Вдобавок из-за своей насыщенности витамином С он эффективно поддерживает функции иммунной системы организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно употреблять в пищу куриную или говяжью печень

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