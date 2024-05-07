Врач Тяжельников объяснил, когда шашлык нужно есть с осторожностью и когда – не есть совсем

«С осторожностью нужно относиться к мясу, приготовленному на огне, людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ, мочекаменную болезнь, подагру или сочетание этих болезней, людям пожилого возраста», - уточнил специалист.

Острые заболевания ЖКТ;

Обострения хронических болезней.

«При приготовлении шашлыка нужно избегать сильного пламени, которое обжигает мясо и образует черную канцерогенную корку», - подытожил эксперт.

Шашлыки – традиционное блюдо майских выходных, однако есть их можно не всем, об этом врач Тяжельников рассказал РИА Новости.Медик объяснил, когда шашлык нужно есть с осторожностью.Также Тяжельников обратил внимание на случаи, когда шашлык не следует есть совсем:Кроме того, врач посоветовал не давать жареное на углях мясо детям.Тяжельников добавил, что шашлыки являются тяжелой едой – если такое мясо съедается в большом количестве, это становится серьезным испытанием даже для здорового пищеварения (поэтому на пикник с шашлыками будет не лишним взять с собой ферментные препараты).Не следует забывать и о том, что употребление жареного мяса увеличивает канцерогенную нагрузку на организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно каждый день есть сало

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