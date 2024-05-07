Врач Тяжельников объяснил, когда шашлык нужно есть с осторожностью и когда – не есть совсем
Врач Андрей Тяжельников: при обострении хронических болезней употреблять шашлык нельзя.
Шашлыки – традиционное блюдо майских выходных, однако есть их можно не всем, об этом врач Тяжельников рассказал РИА Новости.
Медик объяснил, когда шашлык нужно есть с осторожностью.
«С осторожностью нужно относиться к мясу, приготовленному на огне, людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ, мочекаменную болезнь, подагру или сочетание этих болезней, людям пожилого возраста», - уточнил специалист.
Также Тяжельников обратил внимание на случаи, когда шашлык не следует есть совсем:
- Острые заболевания ЖКТ;
- Обострения хронических болезней.
Тяжельников добавил, что шашлыки являются тяжелой едой – если такое мясо съедается в большом количестве, это становится серьезным испытанием даже для здорового пищеварения (поэтому на пикник с шашлыками будет не лишним взять с собой ферментные препараты).
Не следует забывать и о том, что употребление жареного мяса увеличивает канцерогенную нагрузку на организм.
«При приготовлении шашлыка нужно избегать сильного пламени, которое обжигает мясо и образует черную канцерогенную корку», - подытожил эксперт.
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Андрей Тяжельников
ЗОЖ
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы
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