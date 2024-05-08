Врач-диетолог Лиминг назвала продукты для эффективного снижения давления

«Много калия содержится в бананах. Но в принципе, им богаты почти все фрукты и овощи. Чтобы получать достаточно калия с питанием, половину тарелки нужно заполнять овощами, зеленью или фруктами», - посоветовала эксперт.

«Все бобовые помогают снизить уровень «плохого» холестерина и других вредных жиров в крови, сохраняя кровеносные сосуды более гибкими», - констатировала специалист.

Диетолог Лиминг, участница исследований, которые курировались Королевским колледжем Лондона, назвала продукты для эффективного снижения давления, об этом проинформировал «АиФ». Одними из самых полезных она считает продукты, насыщенные калием. Калий является антагонистом натрия – компонента соли, повышающего артериальное давление. Под действием калия натрий выводится из организма, а кровеносные сосуды расслабляются – это ведет к снижению давления.Также врач-диетолог причислила к продуктам для эффективного снижения давления фасоль и другие бобовые. Содержащие калий, они также насыщены грубой клетчаткой, крайне полезной для регуляции работы кишечника и стула. Лиминг заявила, что регулярное опорожнение важно для гипертоников. Люди, склонные к сложностям со стулом и запору, часто сильно тужатся, что повышает им кровяное давление. Вдобавок из-за этого ухудшается кровоснабжение сердца.Помимо этого медик рекомендует включать в рацион овес – источник такой разновидности клетчатки как бета-глюкан. Благодаря ей активнее выводится «плохой» холестерин, что благоприятно сказывается на состоянии кровеносных сосудах, позволяет им оставаться эластичными.Еще одна группа продуктов, помогающих снижать артериальное давление, – это продукты, содержащие природные нитраты. Данные вещества способствуют расслаблению сосудистых стенок, обеспечивая сосудам хорошую эластичность и растяжимость. Источники нитратов – это, прежде всего, свекла и свекольный сок, а также сельдерей, листовые салаты и зелень, китайская капуста, пряная зелень.Другой группой продуктов для эффективного снижения давления Лиминг назвала источники омега-3.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Константин Иванов заявил о разрушительном воздействии на сердце и сосуды продуктов с избытком быстрых углеводов

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